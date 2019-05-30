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Соболенко рассказала, почему с ней в Риме не было тренера Турсунова

31.05.2019 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко рассказала, куда пропадал ее тренер Дмитрий Турсунов. Ее слова передает журналист «Прессбола» Артем Фандо.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Дмитрий Турсунов отсутствовал на твоих матчах в Риме. Почему?

— Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.

— То есть взаимопонимание осталось прежним?

— Да-да.

Напомним, что Арина Соболенка проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос», выбыв  из одиночного турнира, но продолжает играть в парном.

 
 
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