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Соболенко рассказала, почему с ней в Риме не было тренера Турсунова
Источник материала: Tut.by
Арина Соболенко рассказала, куда пропадал ее тренер Дмитрий Турсунов. Ее слова передает
— Дмитрий Турсунов отсутствовал на твоих матчах в Риме. Почему?
— Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.
— То есть взаимопонимание осталось прежним?
— Да-да.
Напомним, что Арина Соболенка проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос», выбыв из одиночного турнира, но продолжает играть в парном.
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