Соболенко рассказала, почему с ней в Риме не было тренера Турсунова

Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко рассказала, куда пропадал ее тренер Дмитрий Турсунов. Ее слова передает журналист «Прессбола» Артем Фандо.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Дмитрий Турсунов отсутствовал на твоих матчах в Риме. Почему?

— Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.

— То есть взаимопонимание осталось прежним?

— Да-да.

Напомним, что Арина Соболенка проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос», выбыв из одиночного турнира, но продолжает играть в парном.