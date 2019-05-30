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Посмотрите, как из нового высокоточного миномета взрывают пикап

31.05.2019 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания General Dynamics, один из крупнейших производителей военной техники, представила высокоточную минометную систему во время 21-й выставки CANSEC 2019 в Оттаве, Канада, и наглядно показала ее мощь на пикапе. Об этом пишет defence-blog.com.

Гигант оружейной индустрии представил новый 81-мм миномет RCGM с управляемыми минами. Согласно презентации компании, в современной войне есть большая потребность увеличить точность попадания и уменьшить сопутствующий ущерб — чтобы снаряд разрушал только собственно цель. Решить эту задачу и призван миномет RCGM.

При стрельбе из такой системы координаты цели сначала программируются с помощью портативного GPS-навигатора. Затем взрыватель мины вручную устанавливается в один из трех режимов (мина может детонировать немедленно при попадании в цель или с задержкой по времени).

После выстрела встроенный в снаряд GPS получает сигналы спутников и определяет положение мины в пространстве. Основываясь на постоянно обновляющихся сигналах GPS, автопилот вычисляет поправки и в зависимости от них корректирует траекторию падения мины. При попадании снаряд детонирует в заранее установленном режиме.

Во время одной из демонстраций было отстреляно 16 мин, причем отклонение не превысило 5 метров на дистанции от 980 метров до четырех километров.

 
 
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На выставке в Канаде оружейный гигант General Dynamics представил минометную систему нового поколения.
 
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