Посмотрите, как из нового высокоточного миномета взрывают пикап

Источник материала: Tut.by

Компания General Dynamics, один из крупнейших производителей военной техники, представила высокоточную минометную систему во время 21-й выставки CANSEC 2019 в Оттаве, Канада, и наглядно показала ее мощь на пикапе. Об этом пишет defence-blog.com.