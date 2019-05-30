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Bloomberg: Россия отказалась поставлять Ирану С-400
Источник материала: Tut.by
Российские власти отказались продавать Ирану зенитные комплексы С-400, так как это может привести к обострению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом
По информации ресурса, продавать Тегерану комплексы С-400 отказался лично президент Владимир Путин. При этом МИД России и иранские ведомства не стали комментировать ситуацию Bloomberg. Опрошенные компанией эксперты полагают, что в интересах Кремля уменьшение влияния Ирана на Ближнем Востоке для улучшения отношений с другими государствами в регионе.
Позже глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что эта информация не соответствует действительности и представляет собой обычный вброс,
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