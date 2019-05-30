ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Bloomberg: Россия отказалась поставлять Ирану С-400

31.05.2019 10:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российские власти отказались продавать Ирану зенитные комплексы С-400, так как это может привести к обострению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.


Ракетный комплекс С-400. Фото с сайта wikipedia.org

По информации ресурса, продавать Тегерану комплексы С-400 отказался лично президент Владимир Путин. При этом МИД России и иранские ведомства не стали комментировать ситуацию Bloomberg. Опрошенные компанией эксперты полагают, что в интересах Кремля уменьшение влияния Ирана на Ближнем Востоке для улучшения отношений с другими государствами в регионе.

Позже глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что эта информация не соответствует действительности и представляет собой обычный вброс, пишет RTVI. Политик отметил, что ничего не знает об отказе России продавать Ирану С-400, но полагает, что такие сведения «вбрасывают», чтобы посмотреть на ответную реакцию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член Совета Федерации: это вброс.
 
Новости дня
Новости разные
 
На побережье Берингова моря нашли тысячи мертвых птиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика