Bloomberg: Россия отказалась поставлять Ирану С-400

Источник материала: Tut.by

Российские власти отказались продавать Ирану зенитные комплексы С-400, так как это может привести к обострению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.



Ракетный комплекс С-400. Фото с сайта wikipedia.org

По информации ресурса, продавать Тегерану комплексы С-400 отказался лично президент Владимир Путин. При этом МИД России и иранские ведомства не стали комментировать ситуацию Bloomberg. Опрошенные компанией эксперты полагают, что в интересах Кремля уменьшение влияния Ирана на Ближнем Востоке для улучшения отношений с другими государствами в регионе.

Позже глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что эта информация не соответствует действительности и представляет собой обычный вброс, пишет RTVI. Политик отметил, что ничего не знает об отказе России продавать Ирану С-400, но полагает, что такие сведения «вбрасывают», чтобы посмотреть на ответную реакцию.