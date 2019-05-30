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На побережье Берингова моря нашли тысячи мертвых птиц

31.05.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На побережье Берингова моря нашли тысячи мертвых птиц. Жители прибрежных районов иногда обнаруживают десятки и сотни тел тупиков, которые море прибивает к берегу, но в этот раз их количество значительно выросло. Об этом сообщает «Популярная механика» со ссылкой на PLOS ONE.


Изображение: PLOS ONE

Жители острова Святого Павла у побережья Аляски привыкли к тому, что на берег изредка вымывает морских птиц. Но к концу января 2017 года число погибших хохлатых тупиков выросло до нескольких сотен, что серьезно повлияло на пищевую цепь всех животных, обитающих близ Берингова моря.

Американские исследователи провели свое собственное расследование и установили, что эти сотни птиц — лишь верхушка айсберга, и на самом море погибло примерно 8800 пернатых. Волонтеры каждый месяц осматривают прибрежную линию в поисках мусора и останков птиц, собирая тем самым важную информацию об экологическом состоянии региона.

Установить причину массового вымирания птиц было нетрудно. Вскрытие нескольких тел подтвердило, что они истощены, с тяжелой потерей массы мышц крыльев — судя по всему, птицы просто умерли от истощения. Многие события, подобные этим, в прошлом были связаны с изменением численности зоопланктона.

Скорее всего, эти изменения также спровоцированы нагревом некоторых областей океана. Планктон ушел, птицы остались без основного источника пищи. Кроме того, свирепствовавшие зимой штормы могли стать для популяции пернатых последней каплей.

 
 
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Американские исследователи установили, что эти сотни птиц - лишь верхушка айсберга, и на самом море погибло примерно 8800 пернатых.
 
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