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Новая вводная: дорожный налог хотят включить в цену топлива

31.05.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предложение Минфина об отвязке от техосмотра госпошлины на допуск к дорожному движению не прошло согласование. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Дмитрий Кийко.


«Предложение вносили главе государства, но его не поддержали», — сказал Дмитрий Кийко.

По его словам, сейчас рассматривается возможность включения пошлины в цену топлива, против чего ранее возражало Министерство финансов. С высокой долей вероятности до конца года нынешний порядок взимания дорожного сбора не поменяется.

Напомним, в начале октября 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра.

«Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП — на срок от 1 месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут — система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил», — рассказал премьер-министр.

Премьер-министр Беларуси сообщил тогда, что новая схема, по предварительным данным, заработает с 1 июля 2019 года.

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Предложение вносили главе государства, но его не поддержали.
 
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