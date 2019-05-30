Летающее такси на водороде показали в США

Источник материала: Новости Хотимска

Компания Alaka’i показала широкой публике свой вариант летающего транспорта будущего.

Новая модель Skai может стать серьезным конкурентом другим моделям летающих транспортных средств, которые в последнее время создают новый сегмент летающих такси.

По информации компании, главным преимуществом разработки от компании Alaka’i станут водородные топливные ячейки, которые используют в качестве источника энергии у Skai. Сегодня многие производители сконцентрировались на электрических летающих такси, когда водородные элементы обладают рядом весомых преимуществ: 99% перерабатываются, а на заправку потребуется всего 10 минут.