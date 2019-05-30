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Летающее такси на водороде показали в США
31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Компания Alaka’i показала широкой публике свой вариант летающего транспорта будущего.
Новая модель Skai может стать серьезным конкурентом другим моделям летающих транспортных средств, которые в последнее время создают новый сегмент летающих такси.
По информации компании, главным преимуществом разработки от компании Alaka’i станут водородные топливные ячейки, которые используют в качестве источника энергии у Skai. Сегодня многие производители сконцентрировались на электрических летающих такси, когда водородные элементы обладают рядом весомых преимуществ: 99% перерабатываются, а на заправку потребуется всего 10 минут.
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Компания Alaka’i показала широкой публике свой вариант летающего транспорта будущего. Новая модель Skai может стать серьезным конкурентом другим моделям летающих...
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