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Алена Дубицкая победила в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Белоруска Алена Дубицкая заняла первое место в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В свое лучшей попытке она показала результат 18 м 49 см. На второй позиции разместилась Фанни Роос из Швеции — 18 м 36 см, а на третьей строчке протокола разместилась канадка Британи Крю — 18 м 28 см.
После выступления Алена Дубицкая отметила, что осталась довольна результатом, но немного мешал холодный ветер на стадионе.
Соревнования в толкании ядра у женщин в столице Швеции являлись выставочными в ходе этапа Бриллиантовой лиги. В Стокгольме выступит другая белоруска Эльвира Герман, которая выйдет на старт 100 м с барьерами.
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Белоруска Алена Дубицкая заняла первое место в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА. В свое лучшей попытке она...
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