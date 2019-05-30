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Могилевская область делегирует на II Европейские игры около 30 атлетов
31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
После путешествия в течение дня по знаковым местам Могилева «Пламя мира» II Европейских игр прибыло на площадь Славы. В торжественной встрече эстафеты принял участие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодняшний день, без сомнений, войдет в историю Приднепровского края, — отметил губернатор. — Мы получили уникальную возможность прикоснуться к II Европейским играм еще до их старта. Символичный огонь мультиспортивного события прибыл и в Могилевский регион. Встречать эстафету для нас большая честь. Это огонь тепла, который способен согреть миллионы людей, проникнутых духом честного соперничества и побед».
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После путешествия в течение дня по знаковым местам Могилева «Пламя мира» II Европейских игр прибыло на площадь Славы. В торжественной встрече эстафеты принял...
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