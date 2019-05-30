Потерпевшими по коррупционному делу патологоанатомов в Могилеве признаны 492 человека

Источник материала: Новости Хотимска

В Могилеве работники патологоанатомического отделения обвиняются в коррупции, сообщили БЕЛТА в УСК по Могилевской области.

По данным следствия, 44-летний врач-патологоанатом, являясь заведующим отделением, создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли подчиненные ему по службе санитары. В период с 2010-го по январь 2018 года указанные лица, пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны, необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг, предварительно согласовывая сумму с заведующим. Работники отделения под любым предлогом предотвращали возможность расчетов в безналичной форме, принимали от граждан наличные деньги без выдачи кассовых чеков, часть которых, в том числе подлежащая последующему зачислению на внебюджетный счет учреждения, делилась между участниками организованной группы.

Следователями допрошено более 4 тысяч граждан. Потерпевшими по уголовному делу признаны 492 человека.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «мошенничество», «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» и «злоупотребление служебными полномочиями» в зависимости от роли каждого. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.