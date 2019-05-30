Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 30 мая 2019 года №342, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $104,6 до $110,4 за 1 т.

Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $57,5 до $60,7 за 1 т, на товарные бензины — с $31,3 до $33,1 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты также составит $33,1 за 1 т (была $31,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел (была $31,3).

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они также были повышены.