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Банк «БелВЭБ» принимает участие в выставке «БАМАП-2019» со спецпредложениями для перевозчиков
31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
ОАО «Банк БелВЭБ» в качестве партнера Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» принимает участие в 24-й международной специализированной выставке «БАМАП-2019». Форум проходит 30-31 мая 2019 года на площадях Национальной библиотеки Беларуси.
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ОАО «Банк БелВЭБ» в качестве партнера Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» принимает участие в 24-й международной...
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