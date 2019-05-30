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Беларусь предлагает Всемирному банку расширить сотрудничество в лесном хозяйстве и электроэнергетике

31.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь заинтересована в увеличении числа совместных проектов со Всемирным банком, в том числе в лесном хозяйстве и электроэнергетике. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Александром Кремером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Председатель Совета Республики предложил Всемирному банку расширить сотрудничество по ряду направлений. Одно из них — лесное хозяйство. Михаил Мясникович считает, что в Беларуси совместно со Всемирным банком могли бы проанализировать, как повысить эффективность использования лесных ресурсов, которыми богата страна. «Это могут быть крупные инвестиционные проекты с участием компаний Евросоюза. Проведены соответствующие переговоры с представителями бизнеса Польши и Германии. Интерес к этой сфере у них есть», — отметил он.

 
 
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Беларусь заинтересована в увеличении числа совместных проектов со Всемирным банком, в том числе в лесном хозяйстве и электроэнергетике. Об этом заявил...
 
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