Новая пятиэтажка на Калинина – проектная декларация

1. Информация о застройщике

Коммунальное унитарное дочернее предприятие “Управление капитальным строительством Горецкого района” зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №790126544, расположенное по адресу: Могилевская область, Горки, улица Советская, 9.

Режим работы:

— начало работы: 8:00

— окончание работы: понедельник-четверг – 17:00, пятница – 16:00

— перерыв на обед – с 13:00 до 13:45

— выходные – суббота, воскресенье.

2. Информация об объеме строительства

Жилой дом трехсекционный, кирпичный, пятиэтажный с техническим подпольем плоской совмещенной кровлей. С утеплением по легкой штукатурной системе, с электроплитами.

Здание не имеет встроено-пристроенных помещений.

Земельный участок строительства данного объекта расположен в квартале сложившейся застройки по улице Калинина в городе Горки.

Состав квартир включает:

— 1-комнатных – 10 квартир (общая площадь 40,23 м2),

— 2-комнатных – 30 квартир (20 общей площадью 61,14 м2), 10 квартир общей площадью 58,27 м2),

— 3-комнатных – 20 квартир (общая площадь 80,64 м2) типовых потребительских качеств без выполнения отделочных работ, из них 10 квартир социального пользования, 26 квартир – по Указу Президента Республики Беларусь №240 от 04.07.2017 “О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений”, 24 квартиры – средства населения.

Здание не имеет встроенных и пристроенных помещений.

Проектное решение предусматривает техническое подполье, плоскую совмещенную кровлю; помещение электрощитовой с отдельным наружным входом.

Здание не имеет оборудования централизованного мусоропровода.

Двери (полного заводского изготовителя) в квартиры – деревянные усиленные; секционные входные наружные – металлические оборудованные домофонно-переговорной связью.

Окна – ПВХ профиль, лоджии остеклены.

Наружная отделка основных стен – отделка силикатными фасадными красками по легкой штукатурной системе утепления.

Источник теплоснабжения – котельная. Для учета тепловой энергии в каждой квартире предусматривается установка теплосчетчика.

Стоимость 1 квадратного метра общей площади на дату опубликования проектной декларации для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 1 086,94 рублей. Для не нуждающихся в улучшении жилищных условий – 1 190,00 рублей.

При заключении договора долевого строительства стоимость 1 квадратного метра может уточняться на дату заключения договоров.

Работы, которые не выполняются:

— устройство внутренних дверных блоков;

— устройство полов из ламинированных панелей (жилые комнаты, кухня, прихожая);

— устройство полов из керамической плитки (ванна, туалет);

— окраска потолков;

— шпатлевка стен, оклейка стен;

— установка смесителей для ванн и умывальников;

— установка умывальников, моек и ванн.

Начало строительства – июнь 2019 года.

Срок ввода в эксплуатацию – март 2020 года.

Заключение договоров с дольщиками осуществляется с соблюдением норм Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2013 года №263 “О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь”.

3. Порядок приема заявлений от лиц, желающих принять участие в долевом строительстве квартир

Прием заявлений осуществляется в коммунальном унитарном дочернем предприятии “Управление капитальным строительством Горецкого района” не ранее чем через пять календарных дней после опубликования проектной декларации ежедневно, согласно указанному выше графику работы предприятия.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества, заявления подлежит регистрации в порядке очередности их подачи.

Более подробную информацию по указанному выше объекту можно получить в рабочие дни по телефону: 8-02233-61481.

Директор М. Быков