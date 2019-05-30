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Почему в Горках так надолго отключают горячую воду? Директор “Коммунальника” объяснил

31.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Почему горячую воду в Горках отключают на два месяца? С этим вопросом от наших читателей мы обратились к директору УКПП “Коммунальник” Виктору Трухану.

 

Почему в Горках так надолго отключают горячую воду? Директор “Коммунальника” объяснил
Директор “Коммунальника” Виктор Трухан  говорит, что каждый год разрабатывается и утверждается  перечень участков коммунальных тепловых сетей, которые подлежат замене. Фото Михаила Левцова.

 

Включат ли горячую воду в Горках раньше 27 июля, читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника».

 

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Теги: Витебск
 
 
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  Почему горячую воду в Горках отключают на два месяца? С этим вопросом от наших читателей мы обратились к директору УКПП “Коммунальник” Виктору Трухану.    ...
 
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