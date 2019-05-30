Почему в Горках так надолго отключают горячую воду? Директор “Коммунальника” объяснил

Источник материала: Горецкий вестник

Почему горячую воду в Горках отключают на два месяца? С этим вопросом от наших читателей мы обратились к директору УКПП “Коммунальник” Виктору Трухану.





Включат ли горячую воду в Горках раньше 27 июля, читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника».