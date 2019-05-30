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Впервые в Горках – аттракцион виртуальной реальности
31.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 8 по 23 июня посетители районного музея смогут совершить виртуальные путешествия в экзотические уголки мира, почувствовать себя туристами Парижа, Египта, Дубая, покататься с горки, прогуляться по огромным зоопаркам и даже полетать на воздушном шаре. В Беларуси подобные очки виртуальной реальности с дисплеями высокого разрешения еще не представлялись.
Гостей также ожидает экспозиция огромных 3D картин – вы сможете отправиться в космос, почувствовать себя героями известных мультфильмов, а еще получить на память бесплатное фото.
Стоимость билетов:
Детский билет (с 3 до 5 лет) – 3 рубля;
Детский билет (с 5 лет до 16) – 5 рублей;
Взрослый билет – 6 рублей;
Детские группы – по 4 рубля (только по предварительной записи);
Семейный (папа + мама + ребенок) – 15 рублей;
Семейный (папа + мама + 2 детей) – 18 рублей.
Для детей до 3 лет, инвалидов, детей-сирот и детей, которые остались без опеки родителей, вход бесплатный. Экскурсионное обслуживание входит в стоимость входного билета.
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной – понедельник.
Справки по телефонам: 5-93-18, 5-93-19, +375 (29) 4922393, +375 (29) 8376820.
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С 8 по 23 июня посетители районного музея смогут совершить виртуальные путешествия в экзотические уголки мира, почувствовать себя туристами Парижа, Египта, Дубая,...
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