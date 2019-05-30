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С 1 июня повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
31.05.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Согласно документу ставка экспортной пошлины составит:
Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г,
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Постановлением Правительства от 30 мая 2019 г. № 342 в Беларуси предусмотрено повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной...
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