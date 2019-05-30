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С 1 июня повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

31.05.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 1 июня повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
shutterstock.com

Согласно документу ставка экспортной пошлины составит:

  • на сырую нефть – $110,4 за 1 т (ранее – $104,6);
  • на прямогонный бензин – $60,7 за 1 т (ранее – $57,5);
  • на товарные бензины – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3);
  • на легкие, средние дистилляты – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3);
  • на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3).

Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г, сообщает Национальный правовой Интернет-портал Беларуси. 

С 1 июня повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
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Постановлением Правительства от 30 мая 2019 г. № 342 в Беларуси предусмотрено повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной...
 
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