Источник материала: Новости Волковыска

Предложение Минфина об отвязке от техосмотра госпошлины на допуск к дорожному движению не прошло согласование. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Дмитрий Кийко, сообщает AUTO.TUT.BY .

"Предложение вносили главе государства, но его не поддержали", - сказал Дмитрий Кийко.

По его словам, сейчас рассматривается возможность включения пошлины в цену топлива, против чего ранее возражало Министерство финансов. С высокой долей вероятности, до конца года нынешний порядок взимания дорожного сбора не поменяется.

Напомним, в начале октября 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра.

- Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП - на срок от 1 месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут - система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил, - рассказал премьер-министр.

Премьер-министр Беларуси сообщил тогда, что новая схема, по предварительным данным, заработает с 1 июля 2019 года.