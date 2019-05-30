Дорожную пошлину могут включить в цену топлива

Источник материала: Интерфакс

Предложение правительства об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не нашло поддержки, приоритетный сейчас вариант - включение сбора в цену автотоплива, заявил заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко.

"Администрация президента пока эти предложения (об отвязке госпошлины от техосмотра и возможности оплачивать ее ежемесячно - ИФ) не поддержала. В связи с этим прорабатываются возможные другие механизмы, и они в ближайшее время будут обсуждаться. Пока вопрос открыт. Один из возможных вариантов - это включение госпошлины в цену автомобильного топлива", - сказал Кийко журналистам в пятницу в Минске.

По его словам, если решение включить госпошлину в цену автотоплива будет принято, то оптимальный вариант внедрения такого механизма - с 1 января, с начала бюджетного года. "Но возможно, решения будут приняты в течение года", - заметил замминистра.

Кийко также отметил, что основным аргументом против предложенного правительством варианта стало то, что система ежемесячного приема оплаты пошлины и система контроля с элементом фотофиксации еще не готова. "При этом высказывалось мнение, что эта система оплаты сбора получается недостаточно справедливой - нет привязки уплаты пошлины к эксплуатации автомобиля", - добавил он.

"Но с точки зрения Минфина, и при включении пошлины в цену автотоплива тоже возникает ряд проблемных вопросов. В частности, надо решать вопрос с возвратом тех сумм пошлин, которые владельцы заплатили при прежней системе", - сказал замглавы ведомства

Кроме того, надо будет решать, как поступать с теми категориями плательщиков, которые имеют льготы, а также общественным транспортом, обратил внимание Кийко.

"У всех вариантов есть свои преимущества и свои недостатки", - резюмировал замминистра.