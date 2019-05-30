ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорожную пошлину могут включить в цену топлива

31.05.2019 10:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Предложение правительства об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не нашло поддержки, приоритетный сейчас вариант - включение сбора в цену автотоплива, заявил заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко.

"Администрация президента пока эти предложения (об отвязке госпошлины от техосмотра и возможности оплачивать ее ежемесячно - ИФ) не поддержала. В связи с этим прорабатываются возможные другие механизмы, и они в ближайшее время будут обсуждаться. Пока вопрос открыт. Один из возможных вариантов - это включение госпошлины в цену автомобильного топлива", - сказал Кийко журналистам в пятницу в Минске.

По его словам, если решение включить госпошлину в цену автотоплива будет принято, то оптимальный вариант внедрения такого механизма - с 1 января, с начала бюджетного года. "Но возможно, решения будут приняты в течение года", - заметил замминистра.

Кийко также отметил, что основным аргументом против предложенного правительством варианта стало то, что система ежемесячного приема оплаты пошлины и система контроля с элементом фотофиксации еще не готова. "При этом высказывалось мнение, что эта система оплаты сбора получается недостаточно справедливой - нет привязки уплаты пошлины к эксплуатации автомобиля", - добавил он.

"Но с точки зрения Минфина, и при включении пошлины в цену  автотоплива тоже возникает ряд проблемных вопросов. В частности, надо решать вопрос с возвратом тех сумм пошлин, которые владельцы заплатили при прежней системе", - сказал замглавы ведомства

Кроме того, надо будет решать, как поступать с теми категориями плательщиков, которые имеют льготы, а также общественным транспортом, обратил внимание Кийко.

"У всех вариантов есть свои преимущества и свои недостатки", - резюмировал замминистра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение правительства об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не нашло поддержки, приоритетный сейчас вариант - включение сбора в цену автотоплива, ...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Международной конференции конституционных судов обсуждали вопросы развития Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика