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В Минске сделали понятную интернет-карту города для детей (и не только)

31.05.2019 10:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вот и закончились проблемы у тех, кто с трудом разбирается в обычных картах. В Беларуси выпустили анимированную интерактивную карту "Открой Минск". Предполагается, что карта будет использоваться детьми и их родителями, но она получилась настолько простой и понятной, что вполне может стать заменой традиционных путеводителей по столице для всех.

В Минске сделали понятную интернет-карту города для детей (и не только)
На карте представлены все основные достопримечательности Минска, в некоторых случаях есть возможность совершить виртуальный тур или посмотреть 3D-панораму.

В Минске сделали понятную интернет-карту города для детей (и не только)
В целом, ресурс содержит сведения о более чем 200 объектах отдыха и развлечений, список будет постепенно расширяться. В планах  - дать пользователям возможность комментировать, ставить оценки и делиться впечатлениями.

В Минске сделали понятную интернет-карту города для детей (и не только)
Карта доступна на трех языках: белорусском, русском и английском.

 
Теги: Минск
 
 
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Вот и закончились проблемы у тех, кто с трудом разбирается в обычных картах. В Беларуси выпустили анимированную интерактивную карту "Открой Минск". Предполагается,...
 
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