В Минске сделали понятную интернет-карту города для детей (и не только)

Источник материала: Интерфакс

Вот и закончились проблемы у тех, кто с трудом разбирается в обычных картах. В Беларуси выпустили анимированную интерактивную карту " Открой Минск ". Предполагается, что карта будет использоваться детьми и их родителями, но она получилась настолько простой и понятной, что вполне может стать заменой традиционных путеводителей по столице для всех.



На карте представлены все основные достопримечательности Минска, в некоторых случаях есть возможность совершить виртуальный тур или посмотреть 3D-панораму.



В целом, ресурс содержит сведения о более чем 200 объектах отдыха и развлечений, список будет постепенно расширяться. В планах - дать пользователям возможность комментировать, ставить оценки и делиться впечатлениями.



Карта доступна на трех языках: белорусском, русском и английском.