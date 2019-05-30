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В Минске сделали понятную интернет-карту города для детей (и не только)
Источник материала: Интерфакс
Вот и закончились проблемы у тех, кто с трудом разбирается в обычных картах. В Беларуси выпустили анимированную интерактивную карту "
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Вот и закончились проблемы у тех, кто с трудом разбирается в обычных картах. В Беларуси выпустили анимированную интерактивную карту "Открой Минск". Предполагается,...
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