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Переговоры Беларуси и РФ о компенсации за налоговый маневр находятся на паузе - Минфин

31.05.2019 10:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Переговоры с Россией о компенсации Беларуси потерь от налогового маневра находятся на паузе из-за согласования программы реализации Союзного договора, заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

"Пока этот вопрос (о компенсации Беларуси потерь от налогового маневра - ИФ) поставлен на паузу. Мы сейчас работаем над уточнением программы реализации союзного договора, и как только эта программа будет согласована сторонами, то мы ожидаем, что активизируется переговорный процесс по другим проблемным вопросам", - сказал Кийко журналистам в пятницу в Минске.

Он отметил, что "потери от налогового маневра, они обсчитываются". "Мы в рамках бюджетного процесса будем их учитывать при планировании доходов. Соответственно, если с РФ удастся продвинуться и будут какие-то решения о возможной компенсации, то это тоже будет учитываться", - заявил замминистра.

Говоря о конкретной сумме потерь Беларуси из-за налогового маневра, Кийко сказал, что "эта сумма абсолютно счетная, это математика, все параметры известны".

"Мы говорили в прошлом году, что это порядка Br600 млн, или $ 300 млн. Все зависит от того, какая цена нефти берется для расчетов. Если мы говорим о базовых параметрах, в пределах $60 за баррель, то это $300 млн. Если цена нефти будет меняться, соответственно, они (потери - ИФ) могут быть больше или меньше", - резюмировал замминистра.

С 2019 года Беларусь импортирует нефть из РФ на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра. В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Беларусь будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. По оценке Минска, в связи с этим дополнительные издержки за 2019-2024 годы составят порядка $10,5 млрд.

Белорусские власти инициировали переговоры с руководством РФ о возможной компенсации издержек со второго полугодия 2018 года. Правительство РФ обсуждало такую возможность, однако в конце года заявило о нецелесообразности предоставления Беларуси компенсаций в связи с изменением своей внутренней налоговой политики. На фоне претензий Минска на получение компенсации Москва также заявила о необходимости актуализации договора о создании Союзного государства и усилении интеграции.

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры с Россией о компенсации Беларуси потерь от налогового маневра находятся на паузе из-за согласования программы реализации Союзного договора, заявил...
 
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