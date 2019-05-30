Источник материала: Интерфакс

Для участия в игре необходимо совершить 4 онлайн-покупки карточкой Visa, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), в 4 различных интернет-магазинах партнеров и получить гарантированный бонус – универсальный промокод на 20 белорусских рублей.

Период проведения рекламной игры: с 29 апреля по 30 июня 2019 года.

Интернет-магазины, участвующие в акции: 21vek.by, beltelecom.by, buslik.by, edostavka.by, gipermall.by, kvitki.by, life.com.by, rw.by, silverscreen.by.

Подробнее с условиями рекламной игры можно ознакомиться на сайте компании Visa.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625