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Рекламная игра "Каждый день онлайн с Visa" при участии банка ВТБ (Беларусь) продлена до 30 июня

31.05.2019 10:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Для участия в игре необходимо совершить 4 онлайн-покупки карточкой Visa, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), в 4 различных интернет-магазинах партнеров и получить гарантированный бонус – универсальный промокод на 20 белорусских рублей. 

Период проведения рекламной игры: с 29 апреля по 30 июня 2019 года. 

Интернет-магазины, участвующие в акции: 21vek.by, beltelecom.by, buslik.by, edostavka.by, gipermall.by, kvitki.by, life.com.by, rw.by, silverscreen.by. 

Подробнее с условиями рекламной игры можно ознакомиться на сайте компании Visa. 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

 
 
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Для участия в игре необходимо совершить 4 онлайн-покупки карточкой Visa, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), в 4 различных интернет-магазинах партнеров и получить...
 
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