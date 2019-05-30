Президент Туркменистана пригласил страны СНГ к участию в Каспийском экономическом форуме

Источник материала: Интерфакс

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил делегации стран СНГ на Каспийский экономический форум, который состоится 12 августа.

"Ожидаем, что на предстоящем (Каспийском) форуме состоится серьезный и предметный разговор о перспективах сотрудничества на Каспии в широком контексте. Пользуясь случаем, приглашаю делегации всех стран СНГ принять в нем участие", - сказал Бердымухамедов на расширенном заседании глав правительств СНГ.

Он отметил, что Каспийское море должно стать стратегическим узлом объединения деловых интересов не только прибрежных стран, но и других стран СНГ. "В целом, считаю роль Каспийского моря ключевой в контексте Евразийского экономического взаимодействия", - сказал Бердымухамедов.

Первый Каспийский экономический форум состоится в Туркменистане 12 августа. К участию в нем готовится представительная российская делегация. В частности, участие в форуме примут руководители министерств и ведомств, крупных компаний.