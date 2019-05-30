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Совет глав правительств СНГ соберется в конце октября в Москве
Источник материала: Интерфакс
Очередное заседание совета глав правительств СНГ состоится в российской столице в конце октября, сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"По предложению Российской Федерации принято решение провести очередное заседание совета глав правительств СНГ в Москве 25 октября 2019 года", - сказал Лебедев на заседании совета в пятницу.
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Очередное заседание совета глав правительств СНГ состоится в российской столице в конце октября, сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. "По...
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