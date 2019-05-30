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ЕС предоставит около 3,5 млн евро на модернизацию пункта пропуска "Урбаны"

31.05.2019 09:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Грантовый контракт по проекту международной технической помощи подписан между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Беларуси и МВД Литвы по модернизации погранперехода Урбаны – Силене, сообщили в ГТК.

"В пункте пропуска "Урбаны" будет установлен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а также осуществлена реконструкция и расширение участка дороги, созданы дополнительные полосы движения между латвийским пунктом пропуска "Силене" и белорусским – "Урбаны", - говорится в сообщении комитета.

Также проектом предусмотрена реконструкция инженерных коммуникаций, выделение дорожек для организации пешего пересечения границы в обоих направлениях, совершенствование инфраструктуры управления транспортными потоками.

"Реализация проекта будет способствовать укреплению безопасности на белорусско-латвийской границе, улучшению эффективности проведения таможенного контроля, созданию комфортных условий для пребывания в пункте пропуска и  пересечения границы", - отметили в ГТК.

Реализация проекта началась 25 мая 2019 года. Ведущий бенефициар  – ГТК. Вклад Европейского союза для Беларуси составит порядка 3,5 млн. евро.  

 
 
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Грантовый контракт по проекту международной технической помощи подписан между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Беларуси и МВД Литвы по модернизации...
 
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