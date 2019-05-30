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В Нидерландах для поиска детей стали использовать банкоматы
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. На мониторах во время заставки показывают фотографии пропавших детей, чтобы способствовать розыску исчезнувших подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории страны уже установлено свыше 300 таких устройств в международных аэропортах Амстердама и ряда других городов, а также крупных торгово-деловых центрах и у достопримечательностей, которые посещают много туристов.
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Новости Нидерландов. На мониторах во время заставки показывают фотографии пропавших детей, чтобы способствовать розыску исчезнувших подростков, сообщили в...
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