|
Ущерб от проливный дождей в Китае оценили в $200 млн
Источник материала: СТВ
Новости Китая. На юге Китая из-за проливных дождей эвакуировали 48 тысяч человек, в зоне бедствия находятся ещё более 350 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации местных экстренных служб, затяжные дожди привели к наводнениям в 30 уездах и районах 9 городов. В наиболее сильно пострадавшем районе Тяньдэн стихия уничтожила несколько тысяч гектаров сельхозугодий и причинила ущерб более полтысячи домов. Приостановлено движение на нескольких участках скоростных дорог. Ущерб оценивается как минимум в 200 миллионов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. На юге Китая из-за проливных дождей эвакуировали 48 тысяч человек, в зоне бедствия находятся ещё более 350 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)