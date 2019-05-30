|
В Турции задержаны контрабандисты, которые перевозили мигрантов в Европу
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В Турции задержаны лидеры организованной преступной группировки, которая перевезла несколько тысяч незаконных мигрантов в Европу из стран Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего арестованы 20 человек. Преступники сотрудничали с контрабандистами в Италии и Греции, а также с украинскими группировками. Раскрытая сеть занималась перевозкой через Турцию граждан Афганистана, Ирака и Сирии. В рамках спецоперации задержаны также 569 нелегальных мигрантов, изъяты автомобили и лодки, технические средства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. В Турции задержаны лидеры организованной преступной группировки, которая перевезла несколько тысяч незаконных мигрантов в Европу из стран...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)