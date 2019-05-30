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На Международной конференции конституционных судов обсуждали вопросы развития Конституции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжает работу Международная конференция конституционных судов., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В белорусскую столицу приехали делегаты более чем из десятка стран.
В центре внимания международных экспертов – вопросы развития Конституции. Эта тема актуальна для многих постсоветских республик, которые создавали эти основополагающие документы в достаточно непростой период.
Участники конференции, в том числе из стран Евросоюза, поддержали мнение о том, что развитие общества периодически требует обновления основного закона страны. Поскольку этот документ должен быть современным и учитывать все те изменения, которые произошли в обществе за последние десятилетия. Еще одна тема форума – дальнейшее развитие Конституционного суда.
Фархад Абдулаев, председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики:
В программе форума – профессиональные дискуссии и посещение крупных промышленных предприятий.
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Новости Беларуси. В Минске продолжает работу Международная конференция конституционных судов., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В белорусскую...
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