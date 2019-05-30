Измерят давление и проконсультируют: на БелЖД проходит антитабачная акция

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Антитабачная акция пройдёт на минском железнодорожном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажиры смогут измерить артериальное давление, получить индивидуальную консультацию у врача, психолога, взять информационно-образовательные материалы по формированию здорового образа жизни.





Медики напомнят пассажирам о болезнях и рисках для здоровья, которыми курящие подвергают себя и окружающих. Таким образом Беларусь присоединяется ко Всемирному дню без табака, который отмечают 31 мая.