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Измерят давление и проконсультируют: на БелЖД проходит антитабачная акция
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Антитабачная акция пройдёт на минском железнодорожном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажиры смогут измерить артериальное давление, получить индивидуальную консультацию у врача, психолога, взять информационно-образовательные материалы по формированию здорового образа жизни.
Медики напомнят пассажирам о болезнях и рисках для здоровья, которыми курящие подвергают себя и окружающих. Таким образом Беларусь присоединяется ко Всемирному дню без табака, который отмечают 31 мая.
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Новости Беларуси. Антитабачная акция пройдёт на минском железнодорожном вокзале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажиры смогут измерить...
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