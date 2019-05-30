|
Повышение уровня доверия и развитие технологий в СМИ. Будущее региональной прессы обсудили в Бобруйске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тем временем в Бобруйске обсудили будущее региональной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание – повышению уровня доверия и развитию технологий в СМИ. Речь о содержании и развитии газет, а также теле- и радио-эфира шла во время выездной коллегии Министерства информации в Могилёвском регионе.
Как отметил глава ведомства, современным журналистам нужно активнее наполнять контент объективными и оправданными критическими материалами. Также говорили о проблеме взаимодействия власти и СМИ.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
В рамках мероприятия была организована выставка прессы, где свои газеты и журналы, помимо профессионалов, представили начинающие журналисты. Они поделились своим видением изданий будущего. По словам экспертов, новые инициативы и творческие проекты в регионах будут поддерживать активнее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышение уровня доверия и развитие технологий в СМИ. Будущее региональной прессы обсудили в Бобруйске
Новости Беларуси. Тем временем в Бобруйске обсудили будущее региональной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – повышению...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)