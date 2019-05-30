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Повышение уровня доверия и развитие технологий в СМИ. Будущее региональной прессы обсудили в Бобруйске

31.05.2019 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тем временем в Бобруйске обсудили будущее региональной прессы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Повышение уровня доверия и развитие технологий в СМИ. Будущее региональной прессы обсудили в Бобруйске

Особое внимание – повышению уровня доверия и развитию технологий в СМИ. Речь о содержании и развитии газет, а также теле- и радио-эфира шла во время выездной коллегии Министерства информации в Могилёвском регионе.

Повышение уровня доверия и развитие технологий в СМИ. Будущее региональной прессы обсудили в Бобруйске

Как отметил глава ведомства, современным журналистам нужно активнее наполнять контент объективными и оправданными критическими материалами. Также говорили о проблеме взаимодействия власти и СМИ.

Повышение уровня доверия и развитие технологий в СМИ. Будущее региональной прессы обсудили в Бобруйске

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Несмотря на то, что всё медийное пространство насыщено фейками, всё-таки в нашей стране те, кто работает в масс-медиа, комментирует те или другие новостные, может, часто очень горячие поводы, по которым обществу хотелось бы получить комментарий сразу, они стараются быть как можно более объективными. Надо объяснять институтам власти, что качественная работа журналиста зависит и от характера взаимодействия.

Повышение уровня доверия и развитие технологий в СМИ. Будущее региональной прессы обсудили в Бобруйске

В рамках мероприятия была организована выставка прессы, где свои газеты и журналы, помимо профессионалов, представили начинающие журналисты. Они поделились своим видением изданий будущего. По словам экспертов, новые инициативы и творческие проекты в регионах будут поддерживать активнее.

Люди в материале: Александр Карлюкевич
 
 
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Новости Беларуси. Тем временем в Бобруйске обсудили будущее региональной прессы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Особое внимание – повышению...
 
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