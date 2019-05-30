Кто удивляется, кто крестится. Пенсионерке из Рогачева подарили самокат - и вот что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

Любовь Павловна мчит с ветерком по улицам провинциального Рогачева. Рогачев в ответ сильно удивляется. Таких смелых и необычных пенсионерок он еще не видал: вместо дачной сумки на колесиках — шляпка и красные кеды, вместо тросточки и жалоб на жизнь — самокат и отличное настроение.





Вообще-то Любовь Павловна уже 15 лет как москвичка. Но родилась и почти всю свою жизнь провела в Рогачеве. Теперь в родной городок приезжает летом на каникулы, проведать сына и внуков. Потом, говорит, полетит за границу — к другим детям. Самокат, куда бы ни направлялась, всегда берет с собой.

Его Любови Павловне подарили два года назад родители учеников — женщина, несмотря на почтенный возраст «за 70» (точное количество лет она предпочитает держать в строгой тайне), до сих пор преподает русский язык и литературу в одной из московских школ.

— Все знают, что я активная, люблю спорт, вот в конце года в знак признательности и сделали мне подарок такой. С тех пор не расстаюсь с ним даже на день. И на работу на нем, и в магазин за покупками.





Дополняет необычный стиль пенсионерки соответствующий гардероб. Яркие образы в одежде у Любови Павловны не только сегодня. Признается, что всегда предпочитала выделяться — даже в советские годы, когда с индивидуальностью была напряженка.

— Все тогда, помню, носили мини, а я взяла и сшила макси — и ходила в ней по Рогачеву. Молодежь удивлялась, бабушки крестились — точно как сейчас, когда меня видят, — улыбается женщина.

Денег на обновки, говорит пенсионерка, ей хватает, еще и внукам остается.

— В Москве учителя неплохо получают — от 50 до 80 тысяч российских рублей [приблизительно от 800 до 1200 долларов]. Ну, 80 — это уже когда категория, тетради, классное руководство. У меня, безусловно, меньше. Но тоже хорошо.





Рогачев после российской столицы Любови Павловне кажется «глубоким седым стариком». Ожил, говорит, было три года назад, ко Дню письменности и… снова заснул. Но любить от этого она его меньше не стала.

— Это отличный город для пенсионеров за 80. Возможно, скоро я сюда вернусь. Ой, прикачу со своим самокатом, конечно!