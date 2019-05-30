C 50-летием в Быховском РОВД поздравили майора милиции в запасе Дмитрия Боглая

Источник материала: Маяк Преднепровья

В отделе внутренних дел Быховского райисполкома состоялось чествование майора милиции в запасе Дмитрия Боглая с 50-ти летним юбилеем.

Сотрудники тепло встретили Дмитрия Николаевича и были рады встрече в стенах отдела со своим сослуживцем, коллегой, товарищем и другом.

Заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Николай Назарчук рассказал присутствующим сотрудникам и ветеранам о трудовом пути виновника торжества в органах внутренних дел и поздравил его с юбилейной датой рождения.

Свои поздравления Дмитрию Николаевичу передал председатель первичной организации ветеранов Быховского РОВД Виктор Прудников, а также за безупречное отношение к делу, верность и преданность долгу, высокий профессионализм и активное участие в работе первичной организации Дмитрий Николаевич награжден Почетной грамотой областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Поздравления с юбилеем от себя и коллектива Быховского РОВД юбиляру высказал временно исполняющий обязанности начальника Быховского РОВД подполковник милиции Сергей Пирожник и в честь юбилея от офицерского собрания вручил поздравительный адрес и материальную помощь.

Товарищи, с которыми Дмитрий Боглай проходил службу, также не остались в стороне. Выступили заместитель начальника РОВД Александр Архипенко, начальник отделения уголовного розыска Андрей Кудров.

Юбиляр поблагодарил сотрудников за теплый прием и поделился своими впечатлениями: «Сегодня при проведении мероприятия получил массу положительных эмоций, и сложилось такое впечатление, что все, как и прежде, нахожусь в стенах родного отдела и продолжаю работать плечом к плечу с действующими сотрудниками. Как ничего не изменилось».