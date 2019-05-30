2 июня — День мелиоратора

Источник материала: Кировец

Уважаемые работники мелиоративной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем мелиоратора!

Вы были и остаетесь надежными партнерами аграриев Кировского района в решении вопросов по увеличению сельскохозяйственных угодий и улучшению плодородия. Сотни гектаров мелиорированных земель включены в хозяйственный оборот.

Правильно проведенная мелиорация улучшает водный и тепловой режим почвы, повышает урожаи и способствует устойчивости сельскохозяйственного производства.

Уверены, что, опираясь на традиции предшественников в сочетании с современными технологиями, вы и далее будете вносить существенный вклад в успешное развитие сельского хозяйства Кировщины.

Желаем вам и вашим близким мира, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть вам всегда сопутствует удача и не покидает уверенность в завтрашнем дне и своих силах!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.