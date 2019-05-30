ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

2 июня — День мелиоратора

31.05.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

2 июня — День мелиоратора

Уважаемые работники мелиоративной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем мелиоратора!
Вы были и остаетесь надежными партнерами аграриев Кировского района в решении вопросов по увеличению сельскохозяйственных угодий и улучшению плодородия. Сотни гектаров мелиорированных земель включены в хозяйственный оборот.
Правильно проведенная мелиорация улучшает водный и тепловой режим почвы, повышает урожаи и способствует устойчивости сельскохозяйственного производства.
Уверены, что, опираясь на традиции предшественников в сочетании с современными технологиями, вы и далее будете вносить существенный вклад в успешное развитие сельского хозяйства Кировщины.
Желаем вам и вашим близким мира, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть вам всегда сопутствует удача и не покидает уверенность в завтрашнем дне и своих силах!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые работники мелиоративной отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем мелиоратора! Вы были и остаетесь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямую телефонную линию проведет 1 июня управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Воронин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовая куртка на меху в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика