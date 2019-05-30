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Беларусь - на 34-м месте в рейтинге стран для счастливого детства

31.05.2019 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь - на 34-м месте в рейтинге стран для счастливого детства

Беларусь заняла 34-е место в рейтинге стран по условиям, созданным для жизни детей, который составила благотворительная организация Save the Children.

В рейтинге страны ранжируются по вероятности безопасной и комфортной жизни детей. Рейтинг оценивает 8 показателей, которые могут ухудшить условия жизни ребенка и создать ей угрозу.

Первое место в рейтинге, по подсчетам Save the Children, занял Сингапур, далее следуют Швеция, Финляндия, Норвегия и Словения, а затем европейские страны плюс Австралия, Израиль, Южная Корея и Япония.

Эстония и Латвия разделили в рейтинге 27-28-е места, Беларусь оказалась на 34-м месте,  Россия на 38-м, Казахстан на 40-м, Украина - на 42-м.

Тяжелым положение детей в странах бывшего СССР продолжает оставаться в Азербайджане, Таджикистане и Кыргызстане: они заняли 89-е, 90-е и 94-е места в рейтинге из 176 стран.

 
 
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Беларусь заняла 34-е место в рейтинге стран по условиям, созданным для жизни детей, который составила благотворительная организация Save the Children.
 
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