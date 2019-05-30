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Автопошлину могут включить в стоимость топлива

31.05.2019 11:38 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра не поддержан Администрацией президента. Альтернативой этому может стать включение автопошлины в стоимость топлива.

Об этом журналистам заявил замминистра финансов Дмитрий Кийко 31 мая.

«Предложение вносили главе государства, но его не поддержали», - сказал Кийко.

Напомним, в конце октября 2018 года первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сообщил о новой системе, по которой будет рассчитываться госпошлина на участие в дорожном движении. Ее разрешили уплачивать за тот период, в который использовался автомобиль. При оплате за год применяется понижающий коэффициент.

Вопрос о дорожном сборе периодически поднимается белорусскими властями. Ранее отмечалось, что одноразовая уплата дорожного сбора практически равняется средней пенсии в Беларуси и почти половина владельцев авто в 2017 году уклонились от его уплаты. Плательщики сбора ездят по местным дорогам, а собранные в дорожный фонд деньги в основном расходуются на республиканские дороги.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщал, что уплату дорожного налога планируется отвязать от техосмотра.

 
 
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Вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра не поддержан Администрацией президента. Альтернативой этому может стать включение автопошлины в стоимость топлива.
 
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