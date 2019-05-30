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Автопошлину могут включить в стоимость топлива
Источник материала: БДГ
Вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра не поддержан Администрацией президента. Альтернативой этому может стать включение автопошлины в стоимость топлива.
Об этом журналистам заявил замминистра финансов Дмитрий Кийко 31 мая.
«Предложение вносили главе государства, но его не поддержали», - сказал Кийко.
Напомним, в конце октября 2018 года первый заместитель премьер-министра Александр Турчин
Вопрос о дорожном сборе периодически поднимается белорусскими властями. Ранее
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщал, что уплату дорожного налога планируется отвязать от техосмотра.
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Вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра не поддержан Администрацией президента. Альтернативой этому может стать включение автопошлины в стоимость топлива.
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