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В Гродно и Витебске не хватает водителей. Они уезжают на заработки в Европу

31.05.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Проблемы у нас есть, но такой катастрофы, чтобы был срыв рейсов и перевозок, не наблюдается. Закрываются у нас и пассажирские, и грузовые перевозки. Машины не простаивают. Обязательства перед партнерами выполняются. Нехватка водителей, конечно, ощущается», — рассказал Naviny.by начальник отдела «Гроднооблавтотранса» Валерий Севко.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным Минтруда, водители автомобилей входят в число ссамых востребованных работников.

На государственном предприятии, где работает более двух тысяч человек, не хватает около 50 водителей. Белорусские специалисты уезжают на заработки в Европу. Там устраиваются в компании, которые занимаются международными перевозками.

В Польше и Литве можно заработать и 800, и 1200, и 2000 тысячи евро. В Беларуси водители в среднем зарабатывают тысячу рублей (около 430 евро).

«Зарплату задрали и в Польше, и в Литве, поэтому текучесть ощущается. Если мы тут стараемся им минимально по тысяче рублей платить, то там, мягко говоря, в два раза больше», — сказал Валерий Севко.

Часть водителей, по его словам, все же возвращается домой. Сказывается отдаленность от семьи. К тому же в Европе более строгие правила на работе.

«Там никто с тобой, как мы, сюсюкаться не будет. Чуть что — сразу штраф. В конце получается, что обещали по зарплате одно, а выходит другое. У нас, чтобы лишить денег, нужно кучу бумаг исписать. Поэтому определенная часть, которая там хлебнула, возвращается сюда», — отметил начальник отдела «Гроднооблавтотранса».

«Гроднооблавтотранс» включает два грузовых автопарка и автовокзал в Гродно, а также десять автобусных парков в районных центрах. Маршрутная сеть состоит из 86 городских, 364 пригородных, 78 междугородных и 6 международных маршрутов. Парк автобусов насчитывает более 600 единиц.

Его коллега из «Витебскоблавтотранса» Валерий Иллюкович даже заметил закономерность. По его словам, белорусские специалисты уезжают на заработки, когда в Европе стабильная ситуация. Если же там наступает кризис, то водители возвращаются домой.

«Там перевозчики — это в основном частники. Они людей просто так не держат и просто так зарплату не платят. Если нет работы, машина простаивает, частник говорит: “Иди, ты мне пока не нужен”. Тогда все идут к нам, человеку ведь семью надо кормить. А у нас работа есть всегда. Людей-то в любом случае надо возить в школу и на работу. Как только кризис заканчивается, идет обратный отток. Поэтому есть такая проблема по водительскому составу», — поделился своими наблюдениями с Naviny.by первый заместитель генерального директора «Витебскоблавтотранса».

По его словам, сейчас дефицит водительских кадров составляет более 100 человек. Всего на предприятии числится около 4600 работников.

«Витебскоблавтотранс» включает автовокзал, автобусный и электрический транспорт в Витебске, а также девять автотранспортных предприятий в районных центрах. Маршрутная сеть организации состоит из 158 городских, 502 пригородных, 51 междугороднего и 8 международных маршрутов. Парк автобусов насчитывает более 800 единиц.

В отличие от Гродно и Витебска, в Минске нет проблемы с оттоком водителей, несмотря на их недовольство условиями работы.

«Всплеск текучести не наблюдается, в отличие от наших соседей из Гродненской и Витебской области», — рассказывал ранее заместитель генерального директора «Минсктранса» Виктор Тозик.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Белорусские специалисты уезжают на заработки в Европу. Там устраиваются в компании, которые занимаются международными перевозками.
 
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