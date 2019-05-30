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Пинчанка стала победителем конкурса "Молодой учитель Брестчины"

31.05.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Навести мосты взаимоотношений намерена победитель пятого областного конкурса «Молодой учитель Брестчины», учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска» Е.Н. Локун, которую наградили дипломом первой степени главного управления по образованию Брестского облисполкома. 

  Молодая и активная Евгения Николаевна получила право представлять Пинск как победительница городского этапа конкурса, об этом «ПВ» писал.

  Сегодня она рассказывает корреспонденту «ПВ» о своем участии в педагогическом соревновании и работе в средней школе № 3, где, кстати, трудится всего восемь месяцев.



  - Евгения Николаевна, расскажите, пожалуйста, об областном конкурсе. Какие испытания пришлось преодолеть? 

  - В финал вышел 21 педагог со стажем работы не более пяти лет. Путь к победе был тернист и не прост. Конкурсантам пришлось преодолеть три этапа испытаний: первым было своеобразное педагогическое IQ-тестирование, оно состояло из различных вопросов - от методики преподавания до проверки знаний, как нужно повести себя в непредвиденной ситуации. Второе - устное выступление - монолог на тему «Мои учительские достижения и результаты». Последнее, самое волнительное и ответственное, - урок в незнакомом классе. Я искренне признательна и благодарна управлению по образованию горисполкома и всем, кто помогал мне в подготовке к конкурсу и поддерживал в особо трудные моменты.




  - Каково ваше педагогическое кредо? 

  - «Building bridges», что с английского - наводить мосты. То есть строить мосты взаимоотношений, налаживать межпредметные связи. Искать общие интересы, точки соприкосновения, общие темы и общее дело. Делать все, что способствует дальнейшему развитию во всех направлениях.

  - Отличное знание иностранного языка позволяет найти много сфер деятельности. Почему вы стали учителем? В наше время это весьма непростое решение. 

  - Можно по-разному понимать роль учителя. Для одних - это просто преподаватель своего предмета, для других – всего лишь образованный человек… Для меня это - педагог, воспитатель, друг, который влияет на становление личности ученика. Школа - это вечная молодость, постоянное движение вперед. Думаю, что профессии учителя можно завидовать. Она дает возможность развиваться творчески и духовно. Упорство, целеустремленность, способность к самосовершенствованию - обязательные качества, которыми должен обладать педагог. Это та деятельность, которая всегда побуждает идти в ногу со временем, а может быть, даже и на шаг вперед. У меня прекрасная профессия! Я работаю в чудесном коллективе, нахожусь в окружении высокообразованных и воспитанных людей, у меня есть у кого поучиться. 




  - Работать с детьми очень непросто, но интересно и увлекательно, а еще очень ответственно. Ваша профессия требует постоянной работы над собой. Учитель не только делится своими знаниями, но и постоянно учится сам: нельзя отставать от своих воспитанников, не так ли? 

  - Я люблю свое дело. Собираясь на урок, преследую цель: должно быть понятно и интересно. Чтобы «зажигать», нужно не переставать гореть самой. Чтобы воспитать заинтересованных людей, которым можно будет доверить будущее страны, я сама должна быть заинтересованной личностью. На моих уроках царит дружеская атмосфера. Я люблю своих детей и свой предмет. Мне интересно готовить для них что-то новое. Стараюсь не только научить своему предмету - хочу привить им желание развиваться и совершенствоваться. Мои ребята многому учат меня: быть непосредственной, открытой, уметь воспринимать мир добрым и светлым. Все меняется очень быстро. Мои нынешние ученики отличаются от тех, с которыми я встретилась, впервые войдя в класс в качестве учителя. Только наивный думает, что моя задача лишь в том, чтобы научить всех практическому общению на иностранном языке или разбираться во всех грамматических временах. Познавая себя, нужно стремиться стать лучше, интереснее, современнее. 




  - Кажется, в современном обществе возможно все. Как вы считаете, можно ли выучить иностранный язык самостоятельно? Особенно если использовать пространство интернета. Там есть и самоучители, и упражнения, и различные тексты для чтения и аудирования. Но, с другой стороны, ничто не заменит живое общение (монологическую и диалогическую речь). К тому же очень тяжело выстроить для себя подходящую учебную программу. Ни один компьютер и ни одна мультимедийная программа не смогут помочь вам так, как учитель. Согласны с этим?

  - Абсолютно. Из собственного опыта могу сказать, что взгляд со стороны нужен. Необходима и критика по существу. Тот, кто тактично укажет на недостатки. Например, в самостоятельном изучении китайского я немного «застряла», потому что нет того, кто оценил бы мое произношение. 

  - Евгения Николаевна, хочется пожелать, чтобы ваши знания, тепло, доброта вашего сердца были всегда востребованы и находили отклик в душах ваших воспитанников.

  Беседовала Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
  Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ и из архива Евгении ЛОКУН

 
 
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Навести мосты взаимоотношений намерена победитель пятого областного конкурса «Молодой учитель Брестчины», учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 3 г....
 
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