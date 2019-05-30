Группа, которая провела зимой в Минске подпольный концерт, все-таки выступит легально

Источник материала: Tut.by

25 июля в минском клубе Re:Public пройдет концерт электронного дуэта из Москвы IC3PEAK. Многие минчане могли запомнить группу после новости о Минске подпольное шоу, несмотря на запрет">подпольном концерте, который россияне провели в белорусской столице. На этот раз электронщики приглашают вас на свое легальное шоу . Билеты — от 25 до 45 рублей.



Фото: скриншот видео YouTube-канал «Афиша»

Если коротко о предыстории, в декабре 2018 года в Минске должен был пройти концерт группы IC3PEAK. Но за пару часов до выступления организаторы сообщили , что шоу в клубе «Брюгге» отменяется — Управление культуры Мингорисполкома отозвало выданное ранее гастрольное удостоверение (по информации TUT.BY, концерт заявлялся на 150 человек, а продано было около 600 билетов). Группа и фанаты переместились в другой клуб, где успели выступить около 30 минут: артистам отключили микрофоны и их сняли со сцены.

Однако сейчас все-таки удалось получить гастрольное удостоверение на проведение концерта. Антон Карпекин, юрист и по совместительству новый организатор белорусского шоу IC3PEAK говорит, что постарался не совершить ошибок, которые были допущены при согласовании предыдущего шоу.

— Мы оплатили пошлину на полную вместимость клуба Re:Public , чтобы исключить формальную зацепку для аннулирования удостоверения. Поработали с репертуаром, выбрали 19 песен, которые будут исполнять музыканты на протяжении часа. Плюс я настоял на том, чтобы исполнители провели психолого-лингвистическую экспертизу двух последних альбомов у себя в России. Интересно, что эксперты дали заключение и присвоили возрастную категорию для концерта 16+ (Примечание редакции: заключение прилагалось в общем пакете документов, но Мингорисполком не обязан следовать рекомендациям российских коллег, так как местные эксперты самостоятельно оценивают тексты музыкантов).

В итоге Мингорисполком все-таки реши, что 16 лет — не тот возраст, в котором уже можно слушать IC3PEAK. Но если вам 18 и больше, городские власти не против, чтобы электронный дуэт выступил для вас — вторая попытка организаторов и просьба разрешить провести концерт 18+ увенчалась успехом.

Кстати, мы рассказывали, кто такие IC3PEAK и зачем идти на их выступление .

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