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В Беларуси покажут фильм об Элтоне Джоне. Но без гей-секса, наркотиков и алкоголя
Источник материала: Tut.by
В России из байопика
Российский кинокритик Егор Москвитин видел оригинальную версию «Рокетмена» в Каннах и подтвердил слова журналистов «Дождя». Он добавил, что к тому же из титров убрали фрагмент о том, что Элтон Джон встретил любовь всей жизни, и фотографии певца с его супругом. Из фильма вырезали всего пять минут, но, по
В минский прокат фильм про Элтона Джона
— В Беларуси будет показана такая же версия, как и в России. Она вообще единственная на всем рынке СНГ.
По словам Анастасии, в прокатной версии не будет сексуальных гей-сцен, эпизодов с употреблением наркотиков и даже алкоголя. Тем не менее возрастной рейтинг фильма — «18+». На «Рокетмена» в оригинальной озвучке с русскими субтитрами рассчитывать также не стоит: он тоже будет сокращен на несколько минут.
Кстати, авторы русского дубляжа анимации
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В России из байопика «Рокетмен» об Элтоне Джоне вырезали все сцены с поцелуями и сексом между мужчинами, а также эпизоды, где появляются наркотики. Об этом сообщили...
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