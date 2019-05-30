В Беларуси покажут фильм об Элтоне Джоне. Но без гей-секса, наркотиков и алкоголя

Источник материала: Tut.by

В России из байопика «Рокетмен» об Элтоне Джоне вырезали все сцены с поцелуями и сексом между мужчинами, а еще эпизоды, где появляются наркотики. Об этом сообщили журналисты телеканала «Дождь», которые вчера были на российской премьере. AFISHA.TUT.BY выяснила, что в Беларуси также покажут цензурированную версию картины.

Что смотреть в минских кинотеатрах?



Кадр из фильма «Рокетмен»

Российский кинокритик Егор Москвитин видел оригинальную версию «Рокетмена» в Каннах и подтвердил слова журналистов «Дождя». Он добавил, что к тому же из титров убрали фрагмент о том, что Элтон Джон встретил любовь всей жизни, и фотографии певца с его супругом. Из фильма вырезали всего пять минут, но, по мнению кинокритика Антона Долина, «очень важных для художественного замысла».

В минский прокат фильм про Элтона Джона выходит 6 июня, но в кинотеатрах сети SilverScreen его можно будет посмотреть уже с 1 июня. На вопрос AFISHA.TUT.BY о том, появится ли на экранах SilverScreen режиссерская версия ленты, директор по репертуару кинотеатра Анастасия Орловская ответила:

— В Беларуси будет показана такая же версия, как и в России. Она вообще единственная на всем рынке СНГ.

По словам Анастасии, в прокатной версии не будет сексуальных гей-сцен, эпизодов с употреблением наркотиков и даже алкоголя. Тем не менее возрастной рейтинг фильма — «18+». На «Рокетмена» в оригинальной озвучке с русскими субтитрами рассчитывать также не стоит: он тоже будет сокращен на несколько минут.

Кстати, авторы русского дубляжа анимации «Тайная жизнь домашних животных 2» , которая прямо сейчас идет в минских кинотеатрах, изменили национальность одному из персонажей: главный антагонист — жестокий хозяин цирка Сергей, в оригинале разговаривающий с восточноевропейским акцентом, — в русской версии становится Сержем (то есть как будто французом). Это заметила главный редактор «Киноафиши.инфо».

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