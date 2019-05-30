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На одной волне с вами. Аквапарк «Дримлэнд» открывает сезон - ждите много плюшек
Источник материала: Tut.by
Ну все, пришло время готовить купальники и солнцезащитный крем. Уже
Уже прошли тест-драйв и ждут посетителей самые большие аттракционы в стране под открытым небом семейного типа — «Мультислайд», «Катрин», «Виктория» и горка для самых смелых — «Бумеранг». Более 70 спасателей будут на страже вашего отдыха.
Заскучали по морю? Приходите в аквапарк «Дримлэнд». Тут вас будет ждать самый крупный в Беларуси «Волновой бассейн». Если захочется расслабиться, просто ныряйте в «Ленивую реку» и плывите по искусственному руслу на специальном рафте. Если вы боитесь воды, хотите научиться плавать или ищете секции для ребенка, в этом летнем сезоне в аквапарке «Дримлэнд» можно записаться на персональные или групповые занятия: обучение технике плавания, аквааэробика, подготовка к морю. Команда профессиональных тренеров обещает, что любой ученик поплывет с первого занятия независимо от возраста и собственных страхов. Ведь заниматься вами будут титулованные преподаватели, среди которых чемпион мира по плаванию, участник 26 олимпийских игр в Атланте (США) Алексей Кривенцов.
Не бойтесь приходить к нам с малышами, ведь при любой температуре воздуха вода в аквапарке прогревается до 26 — 28 градусов. Игровой городок в этом году совсем не изменился, все также весело бьет пушками и фонтанчиками, а детские аниматоры готовят призы для маленьких посетителей. Мастер-классы, ростовые куклы, дискотеки с мыльными пузырями — все включено.
Будет работать и lounge-зона для vip-отдыха: комфортные диваны с подушками, пуфы, столики и кресла из искусственного ротанга, удобные шезлонги и зонты, барная зона и приятная атмосфера в окружении красивых людей. В самую жаркую погоду будут проводиться пенные вечеринки с лучшими диджеями и МС Минска.
Помимо водных развлечений, на «суше» будут работать спортивная площадка для пляжного волейбола, фрисби, бадминтона и других активностей. В этом году организаторы продумали момент, чтобы никто не остался голодным. И больше не нужно брать с собой бутерброды! Фудкорт стал почти в полтора раза больше и разнообразнее, вас ждет меню на любой вкус — от хрустящих драник-бургеров и сэндвичей до горячей домашней кухни в кафе быстрого обслуживания.
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Ну все, пришло время готовить купальники и солнцезащитный крем. Уже с 3 июня аквапарк «Дримлэнд» откроет свои двери для посетителей. AFISHA.TUT.BY предлагает прилично...
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