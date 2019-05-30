Паводок в Столинском районе (там уже неделю стоит вода)

Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинском районе произошел внезапный подъем уровня воды в Горыни. Подтопленными оказались десятки приусадебных участков и несколько домов в деревнях Маньковичи, Белоуша и Бережное.



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По данным метеорологов, причиной летнего паводка на Столинщине стало резкое повышение уровня воды из-за обильных осадков в верхнем и среднем течении Горыни и ее правом притоке реке Случь, которые протекают на территории Украины.

Так, в соответствии с данными украинского гидропоста «Сарны», расположенного на реке Случь, 18 мая уровень воды там поднялся на 45 сантиметров. На следующий день он вырос на 55 сантиметров, а 20 мая резко увеличился на 174 сантиметра. В течение 21 – 24 мая на гидропосту зафиксировали повышение уровня воды еще на 30 сантиметров.

В итоге менее чем за неделю уровень воды в среднем течении Горыни вырос более чем на три метра, а образовавшаяся вследствие этого волна двинулась вниз по течению на территорию Беларуси.

– Развитие паводковой ситуации происходило быстро, – отмечает Александр Минчик, начальник Столинского райотдела по чрезвычайным ситуациям – Если 18 мая уровень воды в Горыни на гидропосту «Викоровичи», расположенном рядом со Столином, находился на отметке 368 сантиметров, то 28 мая – уже на отметке в 540 сантиметров. При этом опасной считается отметка в 530 сантиметров, так как при ее достижении начинается подтопление участков.

По данным РОЧС, именно на 28 мая и пришелся пик паводка. Первыми от него пострадали деревни Маньковичи и Белоуша, где оказались подтоплены десятки приусадебных участков, несколько хозпостроек и домов, расположенных в пойме Горыни. С утра 30 мая началось фиксироваться подтопление приусадебных участков ниже по течению в деревне Бережное. Однако в связи с тем, что вверх по течению Горыни на территории Украины уровень воды начал постепенно падать, дальнейшего развития паводка на Столинщине пока не предвидится.



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– Основной пик паводка прошел 29 мая и эта волна, которая пришла со стороны Украины, с примерной скоростью до 10 километров в сутки идет к реке Припять, – подчеркивает начальник РОЧС, – Так, по состоянию на 8 часов утра 30 мая, уровень воды в районе гидрологического поста Викоровичи снизился до отметки в 534 сантиметра.

На Украине, в районе гидрологического поста Дубровица на Горыни, уровень воды упал с 620 сантиметров, которые фиксировались 26 мая, до 556 сантиметров 30 мая. По гидрологическим постам Сарны и Новоград-Волынский на реке Случь отмечается снижение уровня воды с 1140 до 1011 сантиметров и с 624 до 495 сантиметров соответственно.

По словам Александра Минчика, в настоящее время сотрудниками РОЧС совместно с местными органами власти проводится учет подтопленных подворий, ведется инструктаж о мерах безопасности с населением, а также оценивается предварительный ущерб нанесенный стихией. Согласно данным по состоянию на 30 мая, в Маньковичах подтопленными оказались 36 приусадебных участков и 5 жилых домов.

В Белоуше подтопило 77 приусадебных участков, в Бережном – 14. По оценке РОЧС, для вхождения Горыни в свое русло при благоприятных погодных условиях понадобиться 5- 7 дней.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66695.php

Читать полностью в источнике с фото:



