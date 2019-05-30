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Минприроды: Контроль за созданием и вводом новых производств будем ужесточать
31.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Минприроды обещает ужесточить требования к вводу новых производств. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой о том, какие меры принимаются в связи с ростом социального напряжения от размещения небезопасных с экологической точки зрения производств во многих городах — Бресте, Светлогорске, Гомеле, Могилеве.
Министр признал, что есть резонансные инвестпроекты, и Минприроды проводит государственную экологическую экспертизу их всех.
— Поэтому все то, что обсуждает сегодня общественность, мы анализируем, встречаемся, обсуждаем. Не всегда там есть объективно те ужастики, о которых мы читаем в интернете. Мы доводим каждый инвестпроект до соблюдения всех норм природоохранного законодательства, — сказал министр.
Худык признал, что есть пробелы в самой государственной экологической экспертизе.
— Мы делаем выводы и модернизируем государственную экологическую экспертизу, изучаем опыт других стран. В ближайшее время мы выйдем с предложениями в правительство и ужесточим контроль за созданием и вводом новых производств. Особенно — совершенно новых для нашей страны, — сказал Худык.
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Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
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Минприроды обещает ужесточить требования к вводу новых производств. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, отвечая...
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