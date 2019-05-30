Минприроды: Контроль за созданием и вводом новых производств будем ужесточать

Источник материала: Виртуальный Брест

Минприроды обещает ужесточить требования к вводу новых производств. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой о том, какие меры принимаются в связи с ростом социального напряжения от размещения небезопасных с экологической точки зрения производств во многих городах — Бресте, Светлогорске, Гомеле, Могилеве.



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Министр признал, что есть резонансные инвестпроекты, и Минприроды проводит государственную экологическую экспертизу их всех.

— Поэтому все то, что обсуждает сегодня общественность, мы анализируем, встречаемся, обсуждаем. Не всегда там есть объективно те ужастики, о которых мы читаем в интернете. Мы доводим каждый инвестпроект до соблюдения всех норм природоохранного законодательства, — сказал министр.

Худык признал, что есть пробелы в самой государственной экологической экспертизе.

— Мы делаем выводы и модернизируем государственную экологическую экспертизу, изучаем опыт других стран. В ближайшее время мы выйдем с предложениями в правительство и ужесточим контроль за созданием и вводом новых производств. Особенно — совершенно новых для нашей страны, — сказал Худык.

Брест. Завод аккумуляторных батарей

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.



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Фото: Станислав Коршунов

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет. Позже он сообщил, что завод под Брестом заработает в мае .

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

Светлогорск. Целлюлозно-картонный комбинат



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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на «удушающий специфический запах» . Недавно Минприроды поручило с ним разобраться .

Гомель. «Гомельобои»

На специфический запах возле обойной фабрики в Новобелице люди начали жаловаться еще зимой 2018-го, когда на предприятии открыли новое производство виниловых обоев.



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Фото: Елена Бычкова

Руководство предприятия неоднократно заявляло, что принимает дополнительные меры по минимизации риска выбросов вредных веществ, однако этого оказалось недостаточно. Запах не исчезал.

В июле по требованию областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды работа фабрики была приостановлена . Предприятие обязали привести выбросы к предельно допустимым нормам, провести дополнительное обследование их источника, внести необходимые корректировки в проект по модернизации участка виниловых обоев. Через некоторое время фабрика отчиталась об устраненных недостатках: в обойном цехе усилили и доработали систему фильтров на очистных установках, задействовав более эффективные фильтрующие материалы, были закуплены другие краски. Кроме этого, предприятие заключило договор с лабораторией в Курске , аккредитованной на выявление расширенного спектра загрязняющих веществ, в декабре российские специалисты провели на фабрике все необходимые замеры — превышения предельно допустимых концентраций формальдегида, аммиака и других вредных веществ не выявлено. Но проблема не исчезла.

Главную надежду в борьбе с запахами руководство фабрики возлагает на установку генератора озона . Озон — мощный окислитель, способный разрушать самые стойкие химические связи, тем самым устраняя все неприятные запахи. О результатах ее испытаний скоро будет известно.

Могилев. «Омск карбон»

Российское предприятие «Омск Карбон Могилев» стоимостью более 121,3 млн долларов строят на территории свободной экономической зоны в Могилевском районе. Начали в 2014 году, завершить планируют в конце 2020-го. СЭЗ вплотную подходит к окраине областного центра. В паре-тройке километров — ряд крупных деревень, поселков.



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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Местные жители начали протестовать против строительства и работы «Омск Карбон Могилев» около трех лет назад, так как считали и продолжают считать производство вредным.

Завод еще не работает, но пробный пуск уже был, и тогда люди запаниковали: в ночь на 18 ноября 2018 года произошел выброс твердых частиц . Деревенские просто называют это «сажей». Говорят, «накрыло» поселок Вейно — местные вспоминают, что даже плитка возле церкви была черной. Чиновники утверждали: все в норме, превышения не зафиксировано. Но люди начали активную кампанию, в том числе стали собирать подписи против открытия производства. Кто-то предлагал хотя бы перенести его подальше от жилья.

Местные жители и экологи беспокоятся, что «Омск Карбон Могилев» негативно повлияет на экологию и здоровье людей. Это, как выяснилось, никак не отразилось на процессе строительства. Но руководство завода немного обеспокоено этим и «недостоверной информацией» о производстве. В том числе поэтому в марте 2019 года пригласили на предприятие журналистов — впервые с 2014 года .