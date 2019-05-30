В Бресте состоялась лекция «Брестский мир в истории города, страны, мира»

Источник материала: Виртуальный Брест

31 мая 2019 г. в Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоялась лекция «Брестский мир в истории города, страны, мира», третья из серии открытых публичных лекций, посвящённых основным культурным символам нашего города: Брестской Библии, Брестской унии, Брестскому миру и Брестской крепости, в рамках проекта «Исторические символы Бреста» (к 1000-летию города Бреста).



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C лекцией выступил доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории славянских народов БрГУ им. А. С. Пушкина Александр Вабищевич. Александр Николаевич рассказал присутствующим о событиях, связанных с подготовкой и проведением мирных переговоров в Брест-Литовске в 1918 г., отметил сложность, интерес и значимость этого события для всемирной истории начала XX в.



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Сотрудниками Библиотеки была подготовлена книжная выставка , на которой экспонировались публикации документов внешней политики, материалы об участниках делегаций мирных переговоров, статьи из отечественных и зарубежных источников и др. На выставке также были представлены издания, главы и разделы из книг, раскрывающие значимость и влияние мирных переговоров на историческое развитие Беларуси. Отмечались работы брестских историков и краеведов по данной теме.

Ведущая мероприятия рассказала присутствующим о том, что в 2014 г. Брестская областная библиотека им. М. Горького реализовала проект по созданию полнотекстовой базы данных «Брестский мир» на основе библиографического указателя «Брестский мир: 95 лет со дня подписания», составленного библиографами Библиотеки. Ресурс находится на субдомене «Краязнаўства Берасцейшчыны» основного сайта Брестской областной библиотеки им. М. Горького.

Последняя, четвёртая лекция, посвящённая теме Брестской крепости, в рамках проекта «Исторические символы Бреста», запланирована на осень.