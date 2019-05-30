Выставка «Через тернии к звездам» откроется 21 июня у Холмских ворот

Источник материала: Виртуальный Брест

21 июня 2019 года в 15:00 в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости при содействии Российского центра науки и культуры Бреста состоится торжественное открытие персональной выставки живописи «Через тернии к звездам», приуроченной ко Дню Памяти и Скорби 22 июня, уроженки белорусской столицы, выпускницы Учебного комплекса гимназия-колледж искусств г. Минска и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Марины Анохиной, ныне живущей в городе на Неве, - мастер кисти – член Союза художников Российской Федерации и Российской ассоциации художников-маринистов.



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Экспозиция «Через тернии к звездам» - это взгляд нашего современника на все дальше уходящие с каждым годом вглубь истории события Великой Отечественной войны, память о которых стойко сохраняет память народа-победителя.