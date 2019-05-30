ОСВОД предупредил: Будьте внимательны на водоемах в летний период!

Источник материала: Виртуальный Брест

При нахождении и отдыхе на водоемах, особенно в летний период необходимо строго соблюдать меры безопасности на воде, предусмотренные «Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009г. № 1623.



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Надо помнить, что вода - это источник повышенной опасности и, в первую очередь, для беспечной категории людей, а главное для любителей выпить, поскольку даже принятие незначительной доли алкоголя при нахождении на водоеме является прямой дорогой к трагическому случаю. За 2018 год 7 из 9 утонувших жителей Бреста находились в состоянии алкогольного опьянения.

Много утоплений происходит в небольших прудах, обводненных карьерах, мелиоративных каналах, которые не могут являться зонами для отдыха и купания. Рекомендуется отдыхать на пляжах, утвержденных решениями райгорисполкомов, дно водоемов которых ровное, спуск пологий и глубины позволяют безопасно купаться.

Любителям рыбной ловли необходимо позаботиться о наличии спасательных средств (спасательный жилет, веревка), не употреблять спиртные напитки, дабы не стать жертвой трагедии.

Гражданам преклонного возраста нужно быть более осмотрительными, проявлять осторожность при нахождении у водоемов на частных подворьях, у колодцев, при принятии ванны.

Необходимо родителям лучше контролировать досуг своих несовершеннолетних детей, не оставлять их без присмотра у водоемов. Подростки должны находиться у водоемов только с разрешения родителей, а малолетние дети под пристальным вниманием взрослых.

Анализ несчастных случаев показывает, что в период купального сезона (июнь - август) гибнет значительно больше людей, чем в другие месяцы.

В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- купаться можно только в разрешенных местах;

- нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные предметы;

- нельзя взбираться на технические и предупредительные знаки, буи и прочие предметы;

- нельзя заплывать за буи и выплывать на фарватер;

- нельзя купаться в штормовую погоду;

- если вы оказались в воде на сильном течении, не плывите навстречу течению, нужно плыть по течению, но так чтобы постепенно приближаться к берегу;

- если попали в водоворот, наберите как можно больше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;

- не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных заболеваниях;

- если свело судорогой мышцы, постарайтесь растереть сведенные мышцы, позовите помощь;

- нельзя подавать крики ложной тревоги;

- нельзя подплывать к судам (моторным, парусным, весельным лодкам) и другим плавательным средствам;

- нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нельзя плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрасах.

С наступлением купального сезона 2019 года всем гражданам необходимо соблюдать предельную осторожность при отдыхе у водоемов и на воде, тогда отдых будет действительно безопасным и приятным.

Председатель ОСВОД Московского

района г. Бреста С.П. Шумук