ОСВОД предупредил: Будьте внимательны на водоемах в летний период!

При нахождении и отдыхе на водоемах, особенно в летний период необходимо строго соблюдать меры безопасности на воде, предусмотренные «Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009г. № 1623.
Надо помнить, что вода - это источник повышенной опасности и, в первую очередь, для беспечной категории людей, а главное для любителей выпить, поскольку даже принятие незначительной доли алкоголя при нахождении на водоеме является прямой дорогой к трагическому случаю. За 2018 год 7 из 9 утонувших жителей Бреста находились в состоянии алкогольного опьянения.
Много утоплений происходит в небольших прудах, обводненных карьерах, мелиоративных каналах, которые не могут являться зонами для отдыха и купания. Рекомендуется отдыхать на пляжах, утвержденных решениями райгорисполкомов, дно водоемов которых ровное, спуск пологий и глубины позволяют безопасно купаться.
Любителям рыбной ловли необходимо позаботиться о наличии спасательных средств (спасательный жилет, веревка), не употреблять спиртные напитки, дабы не стать жертвой трагедии.
Гражданам преклонного возраста нужно быть более осмотрительными, проявлять осторожность при нахождении у водоемов на частных подворьях, у колодцев, при принятии ванны.
Необходимо родителям лучше контролировать досуг своих несовершеннолетних детей, не оставлять их без присмотра у водоемов. Подростки должны находиться у водоемов только с разрешения родителей, а малолетние дети под пристальным вниманием взрослых.
Анализ несчастных случаев показывает, что в период купального сезона (июнь - август) гибнет значительно больше людей, чем в другие месяцы.
В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные предметы;
- нельзя взбираться на технические и предупредительные знаки, буи и прочие предметы;
- нельзя заплывать за буи и выплывать на фарватер;
- нельзя купаться в штормовую погоду;
- если вы оказались в воде на сильном течении, не плывите навстречу течению, нужно плыть по течению, но так чтобы постепенно приближаться к берегу;
- если попали в водоворот, наберите как можно больше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
- не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных заболеваниях;