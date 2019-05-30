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ОСВОД предупредил: Будьте внимательны на водоемах в летний период!

31.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При нахождении и отдыхе на водоемах, особенно в летний период необходимо строго соблюдать меры безопасности на воде, предусмотренные «Правилами охраны жизни людей на водах Республики Беларусь», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009г. № 1623.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66688.php

ОСВОД предупредил: Будьте внимательны на водоемах в летний период!

Надо помнить, что вода - это источник повышенной опасности и, в первую очередь, для беспечной категории людей, а главное для любителей выпить, поскольку даже принятие незначительной доли алкоголя при нахождении на водоеме является прямой дорогой к трагическому случаю. За 2018 год 7 из 9 утонувших жителей Бреста находились в состоянии алкогольного опьянения.

Много утоплений происходит в небольших прудах, обводненных карьерах, мелиоративных каналах, которые не могут являться зонами для отдыха и купания. Рекомендуется отдыхать на пляжах, утвержденных решениями райгорисполкомов, дно водоемов которых ровное, спуск пологий и глубины позволяют безопасно купаться.

Любителям рыбной ловли необходимо позаботиться о наличии спасательных средств (спасательный жилет, веревка), не употреблять спиртные напитки, дабы не стать жертвой трагедии.

Гражданам преклонного возраста нужно быть более осмотрительными, проявлять осторожность при нахождении у водоемов на частных подворьях, у колодцев, при принятии ванны.

Необходимо родителям лучше контролировать досуг своих несовершеннолетних детей, не оставлять их без присмотра у водоемов. Подростки должны находиться у водоемов только с разрешения родителей, а малолетние дети под пристальным вниманием взрослых.

Анализ несчастных случаев показывает, что в период купального сезона (июнь - август) гибнет значительно больше людей, чем в другие месяцы.

В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  • - купаться можно только в разрешенных местах;
  • - нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные предметы;
  • - нельзя взбираться на технические и предупредительные знаки, буи и прочие предметы;
  • - нельзя заплывать за буи и выплывать на фарватер;
  • - нельзя купаться в штормовую погоду;
  • - если вы оказались в воде на сильном течении, не плывите навстречу течению, нужно плыть по течению, но так чтобы постепенно приближаться к берегу;
  • - если попали в водоворот, наберите как можно больше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
  • - не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных заболеваниях;
  • - если свело судорогой мышцы, постарайтесь растереть сведенные мышцы, позовите помощь;
  • - нельзя подавать крики ложной тревоги;
  • - нельзя подплывать к судам (моторным, парусным, весельным лодкам) и другим плавательным средствам;
  • - нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • - нельзя плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрасах.

С наступлением купального сезона 2019 года всем гражданам необходимо соблюдать предельную осторожность при отдыхе у водоемов и на воде, тогда отдых будет действительно безопасным и приятным.

Председатель ОСВОД Московского
района г. Бреста С.П. Шумук

 
Теги: Брест
 
 
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