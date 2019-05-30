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В Бресте стартует Чемпионат Республики Беларусь по скоростному маневрированию на автомобилях Time-Attack

31.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1-2 июня в Бресте на картодроме «Альянс» стартуют Чемпионат Республики Беларусь по скоростному маневрированию на автомобилях «Тайм-Аттак» и и 2-й этап Клубного кубка timeattackorg 2019. На этих соревнованиях гонщика Александра Теленченко поддерживает одно из предприятий-партнеров сети Бош Авто Сервис.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66687.php

В Бресте стартует Чемпионат Республики Беларусь по скоростному маневрированию на автомобилях Time-Attack

Соревнования соберут около 50 опытных гонщиков со всей Беларуси, которые сразятся за обладание призовыми местами и наградами в заездах на легковых автомобилях в классах LIGHT, STREET, STREET-PRO, UNLIMITED. Отличительная особенность данного вида состязаний от классических шоссейно-кольцевых гонок заключается в том, что здесь запрещены обгоны: целью каждого участника является прохождение дистанции за наименьшее время с наименьшим количеством штрафных очков.

«Соревнования серии Time-Attack для меня как для гонщика интересны прежде всего возможностью в полной мере испытать и продемонстрировать свои навыки пилотирования: здесь результат в значительной мере зависит именно от мастерства гонщика. Тем не менее, качество подготовки и техническое состояние автомобиля тоже имеет огромное значение — тем более в классе UNLIMITED, где нам предстоит состязаться. Приятно, когда есть на кого рассчитывать в этих вопросах, и я очень благодарен моей команде и, конечно же, партнерскому предприятию сети Бош Авто Сервис, которое оказывает нам всю необходимую поддержку», — отметил участник предстоящих соревнований Александр Теленченко.

Сохранять уверенность в надежности своего автомобиля и качественной работе его систем и деталей гонщику позволяют такие компоненты производства Bosch, как приводные ремни, аккумуляторная батарея, топливные и масляные фильтры, свечи зажигания и щетки стеклоочистителей.

«Для нас важно, чтобы все, кто имеет отношение к миру моторов, начиная автолюбителями на городских дорогах и заканчивая профессионалами на гоночных трассах, могли чувствовать себя за рулем комфортно и безопасно и были уверены в том, что их автомобиль не подведет», — отметил эксперт по развитию сети Бош Авто Сервис в Республике Беларусь Вячеслав Савич.

Этапы Чемпионата Республики Беларусь по скоростному маневрированию на автомобилях «Тайм-Аттак» пройдут 1-2 июня 2019 года в Бресте, 29-30 июня 2019 года в г.п. Октябрьский, 20-21 июля в Минске и 21-22 сентября в Бресте.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  1-2 июня в Бресте на картодроме «Альянс» стартуют Чемпионат Республики Беларусь по скоростному маневрированию на автомобилях «Тайм-Аттак» и и 2-й этап Клубного...
 
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