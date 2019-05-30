Шепоту пациентов вторят должностные лица (про нехватку аппаратов УЗИ)

Источник материала: Виртуальный Брест

Спустя 10 месяцев после старта кампании «За здоровье» власти увидели очередную проблему в системе здравоохранения Брестской области – нехватка аппаратов УЗИ .



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На проблему своевременности ультразвукового обследования обратил внимание помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Областное управление здравоохранения не только признало проблему, но даже планирует разработать целевую программу по обновлению УЗИ-оборудования.



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«Нас очень радует, что после продолжительного замалчивания проблем в здравоохранении, теперь о них заговорили. Шёпоту пациентов в палатах и очередях открыто вторят официальные СМИ и даже должностные лица. Именно такую цель мы ставили на первоначальном этапе кампании «За здоровье». Мы просили жителей города, экспертов, представителей системы здравоохранения открыто высказаться о наличии проблем, как на общегородском уровне, так и в отдельно взятых поликлиниках, больницах. Мы считаем, что публичное обсуждение проблем позволит понять уровень состояния здравоохранения в Бресте, разработать поэтапную программу повышения качества и доступности медицинского обслуживания в нашем городе» - комментирует ситуацию руководитель Брестской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада), доктор политических наук Анна Канюс.



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В результате изучения проблемы, участники кампании «За здоровье» пришли к выводу, что большинство физиотерапевтического оборудования в больницах и поликлиниках устарело. Многие аппараты после поломки так и не вернулись в эксплуатацию, а новые не поступили. Самая современная аппаратура для физиотерапии практически отсутствует в учреждениях здравоохранения (например, аппараты для ударно-волновой, тракционной, ультразвуковой, электротерапии и др.).

«В феврале мы собрали более 300 предложений и замечаний граждан. Центральное место занимала проблема, озвученная должностными лицами сегодня. Только она намного шире, чем просто нехватка аппаратов УЗИ. Необходимо срочно разработать поэтапный план переоснащения медицинским оборудованием учреждений здравоохранения Бреста и региона, произведя в течение 2-3 лет закупку современного диагностического и физиотерапевтического медицинского оборудования для качественного и доступного медицинского обслуживания. Иначе ситуация будет катастрофической. Мы сегодня прямо говорим: не нужно ждать следующих 10 месяцев или 5 лет, чтобы увидеть следующую проблему. Во всех поликлиниках города и области включая детские, значительно затруднен доступ к современной диагностике заболеваний. Талон на биохимию крови в среднем нужно ждать – 10-12 дней, на УЗИ – от месяца до трех, а на исследование МРТ или КТ до года. Очередь на проведение амбулаторной лучевой терапии в Брестском областном онкологическом диспансере для брестчан составляет от 3 и более недель. Главные причины – нехватка современного оборудования и несвоевременный его ремонт. Значительную часть времени оборудование для диагностики заболеваний занято оказанием платных услуг. Но этого упорно не видят чиновники здравоохранения! Даже на оказание платных услуг существует очередь» - озвучивает предложения кампании руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.



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Напомним, что инициаторами кампании «За здоровье» являются представители областных организаций Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и Свободного профсоюза Белорусского, кампании «Право выбора», некоммерческих организаций «За свой город», «РАВЕНСТВОиСПРАВЕДЛИВОСТЬ», жители областного центра. Цель кампании: повысить качество и доступность здравоохранения в Бресте и Брестском районе.