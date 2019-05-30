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Новая вводная: дорожный налог хотят включить в цену топлива
31.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предложение Минфина об отвязке от техосмотра госпошлины на допуск к дорожному движению не прошло согласование. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Дмитрий Кийко.
«Предложение вносили главе государства, но его не поддержали», — сказал Дмитрий Кийко.
По его словам, сейчас рассматривается возможность включения пошлины в цену топлива, против чего ранее
Напомним, в начале октября 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас
«Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП — на срок от 1 месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут — система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил», — рассказал премьер-министр.
Премьер-министр Беларуси сообщил тогда, что новая схема, по предварительным данным, заработает с 1 июля 2019 года.
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