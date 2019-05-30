IV Международный фестиваль искусств «Пёстрый тюльпан» открылся в Бресте 30 мая

Источник материала: Виртуальный Брест

30 мая 2019 года в Брестком академическом театре драмы открылся IV Международный фестиваль искусств «Пёстрый тюльпан». В подарок 1000-летию Бреста организаторы – музыкальное культурно --просветительское учреждение «Арт Интернешнл», Брестский горисполком, БАТД, партнеры фестиваля – подготовили впечатляющую программу. На театральной сцене – мировые шедевры музыкального, балетного, изобразительного искусства от мастеров России, Беларуси, Германии, Польши, Италии и Латвии.



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«Вечер с Михайловским». Первая встреча брестского зрителя и слушателя с солистами и оркестром Императорского Михайловского театра, Санкт-Петербург, Россия.

Названия и имена композиторов классических произведений для скрипки, виолончели, фортепиано или клавесина с оркестром - Ф. Мендельсон-Бартольди Концерт для скрипки, фортепиано и струнного оркестра ре минор, М. Брух «Kol Nidrei», А. Вивальди Концерты RW 509,523,510 - могут быть мало знакомы неискушенному зрителю. Но это нужно услышать вживую, чтобы понять и полюбить классическую музыку.



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На сцене Алексей ЛУКИРСКИЙ (скрипка), Олег Сендецкий (виолончель), Марина КУЛОВ (фортепиано) и Михайловкий симфонический оркестр. Солисты и оркестр не просто исполнители. Они - великолепные актёры, которые рассказывают непреходящие истории, написанные и прочувствованные композитором. На языке, доступном для носителя любого языка в мире.

Оркестранты и солист. Скрипка и оркестр. Виолончель и оркестр. Фортепиано и оркестр. Живой эмоциональный разговор, когда все вместе и каждый остается собой. В гармонии.