Минчане выпустили клип о любимом городе и подписались на лейбл Дорна и Монатика. Премьера TUT

Источник материала: Tut.by

Сегодня в сети появился дебютный клип и EP молодой минской группы Nem! ga. Заинтересоваться ребятами стоит уже потому, что музыканты подписали многолетний контракт с «Первым музыкальным издательством» — лейблом, под крылом которого такие известные артисты как Monatic, Dorn, Iowa, Kravz, Luna. AFISHA.TUT.BY представляет премьеру клипа.

Справка AFISHA.TUT.BY Nem!ga — проект молодых артистов Влада Соболева — автора музыки, слов и вокалиста, и Яны Дук — вокалистки. Они любят, мечтают, делают выбор, танцуют и грустят. Продюсер проекта — Николай Серов, владелец event агентства.

— Из клипа и так ясно, что я обожаю свой Минск. Это моими глазами вы смотрите на него. И мне его мало, мало. Хотя то, что моя столица — красавица, это видно всем, — поясняет Влад. Авторы называют свой клип едва ли не визиткой города.

В дебютный EP «Целуй руками» вошло четыре композиции: «Рукава», «Целуй руками», Игристое", «Мой Город». Зауените их прямо сейчас.

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