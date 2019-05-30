|
Минчане выпустили клип о любимом городе и подписались на лейбл Дорна и Монатика. Премьера TUT
Источник материала: Tut.by
Сегодня в сети появился дебютный клип и EP молодой минской группы Nem! ga. Заинтересоваться ребятами стоит уже потому, что музыканты подписали многолетний контракт с «Первым музыкальным издательством» — лейблом, под крылом которого такие известные артисты как Monatic, Dorn, Iowa, Kravz, Luna. AFISHA.TUT.BY представляет премьеру клипа.
— Из клипа и так ясно, что я обожаю свой Минск. Это моими глазами вы смотрите на него. И мне его мало, мало. Хотя то, что моя столица — красавица, это видно всем, — поясняет Влад. Авторы называют свой клип едва ли не визиткой города.
В дебютный EP «Целуй руками» вошло четыре композиции: «Рукава», «Целуй руками», Игристое", «Мой Город». Зауените их прямо сейчас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 мая 2019 года состоялся релиз дебютного EP NEM! GA «Целуй руками».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)